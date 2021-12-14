Возбуждено уголовное дело по факту оскорбления армянскими футболистами флага Азербайджана

Военно-политическое руководство Армении, в очередной раз демонстрируя свою агрессивную сущность, продолжает провокационные действия против нашей страны, грубо нарушая фундаментальные нормы и принципы международного права с целью разжигания национальной в

Военно-политическое руководство Армении, в очередной раз демонстрируя свою агрессивную сущность, продолжает провокационные действия против нашей страны, грубо нарушая фундаментальные нормы и принципы международного права с целью разжигания национальной вражды и ненависти. В некоторых средствах массовой информации и на страницах различных соцсетей появились видеозаписи с оскорбительными действиями армянских футболистов в отношении Государственного флага Азербайджана.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, по данному факту Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям 283.2.3 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды организованной группой) и 324 (надругательство над Государственным флагом или Государственным гербом Азербайджанской Республики), разбирательство поручено следственному управлению Генпрокуратуры.

Направлены ходатайства о правовой помощи органам прокуратуры и соответствующих госструктур других стран для обеспечения по принятию необходимых мер по выявлению и привлечению к ответственности лиц, совершивших преступление.