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Возбуждено уголовное дело по факту оскорбления армянскими футболистами флага Азербайджана

Возбуждено уголовное дело по факту оскорбления армянскими футболистами флага Азербайджана Военно-политическое руководство Армении, в очередной раз демонстрируя свою агрессивную сущность, продолжает провокационные действия против нашей страны, грубо нарушая фундаментальные нормы и принципы международного права с целью разжигания национальной в
Происшествия
14 декабря 2021 г. 11:40
Возбуждено уголовное дело по факту оскорбления армянскими футболистами флага Азербайджана

Военно-политическое руководство Армении, в очередной раз демонстрируя свою агрессивную сущность, продолжает провокационные действия против нашей страны, грубо нарушая фундаментальные нормы и принципы международного права с целью разжигания национальной вражды и ненависти. В некоторых средствах массовой информации и на страницах различных соцсетей появились видеозаписи с оскорбительными действиями армянских футболистов в отношении Государственного флага Азербайджана.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, по данному факту Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям 283.2.3 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды организованной группой) и 324 (надругательство над Государственным флагом или Государственным гербом Азербайджанской Республики), разбирательство поручено следственному управлению Генпрокуратуры.

Направлены ходатайства о правовой помощи органам прокуратуры и соответствующих госструктур других стран для обеспечения по принятию необходимых мер по выявлению и привлечению к ответственности лиц, совершивших преступление.

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Версия на английском языке Criminal case initiated against Armenian footballers for insulting Azerbaijani flag
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bayrağını təhqir edən erməni futbolçulara cinayət işi açılıb

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