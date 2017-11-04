На оружейном складе армянской армии произошел взрыв, 12 человек погибли, много раненых

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня на оружейном складе воинской части армянской армии, дислоцированной на оккупированных территориях Азербайджана в направлении района Агдере, произошел мощный взрыв.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, в результате взрыва был нанесен серьезный ущерб объектам, находящимся в воинской части и близлежащих территориях.

По предварительным данным в результате взрыва погибли 12 человек, много раненых.

На место происшествия привлечены сотрудники соответствующих структур.

В настоящее время ведется расследование.

Проводятся спасательные работы.