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На одном из объектов Сумгайыта совершена кража на 20 тыс. манатов

На одном из объектов Сумгайыта совершена кража на 20 тыс. манатов На одном их объектов Сумгайыта совершена кража на 20 тыс. манатов.
Происшествия
12 сентября 2022 г. 10:51
На одном из объектов Сумгайыта совершена кража на 20 тыс. манатов

На одном из объектов Сумгайыта совершена кража на 20 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Во 2-е отделение полиции Сумгайыского ГУП поступило заявление о краже медных проводов на сумму 20 тыс. манатов с производственного цеха одной из фирм, расположенных на территории города.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, задержан подозреваемый в совершении кражи, ранее судимый житель города Дилавер Гахраманов.

Проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda obyektdən 20 min manatlıq oğurluq edilib

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