На одном из объектов Сумгайыта совершена кража на 20 тыс. манатов.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).
Во 2-е отделение полиции Сумгайыского ГУП поступило заявление о краже медных проводов на сумму 20 тыс. манатов с производственного цеха одной из фирм, расположенных на территории города.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, задержан подозреваемый в совершении кражи, ранее судимый житель города Дилавер Гахраманов.
Проводится расследование.