На обстрелявшего автомобиль в Хырдалане заведено уголовное дело

На мужчину, обстрелявшего автомобиль в Хырдалане, заведено уголовное дело.

На мужчину, обстрелявшего автомобиль в Хырдалане, заведено уголовное дело.

Как сообщает Report, Османлы Сельджук Тофик оглу (1994 г.р.) четырежды выстрелил из пистолета марки "Макаров" со стертым номером в автомобиль марки Toyota Prius с государственным регистрационным знаком 99-ST-608, за рулем которого находился Алиев Сабухи Джамал оглу. Инцидент произошел 30 ноября на улице Х.Турабова в городе Хырдалан Абшеронского района.

С.Османлы позднее был задержан.

По факту в Абшеронском районном управлении полиции заведено уголовное дело по статьям 221.3 (хулиганство) и 228.1 (незаконное хранение оружия) УК, ведется следствие.