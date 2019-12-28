На Новый год полиция Азербайджана будет работать в усиленном режиме

В связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом с 31 декабря 2019 года по 6 января 2020 года личный состав органов внутренних дел республики будет работать в усиленном режиме.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в связи с этим министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал приказ.

Согласно приказу, в связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом личный состав всех органов и подразделений министерства будет работать в усиленном режиме для более образцового и надежного обеспечения общественного порядка и безопасности. В местах проведения мероприятий, праздничных торжеств, массового скопления людей будет увеличено количество нарядов полиции. Для обеспечения общественного порядка, в том числе безопасности движения на автодорогах республики, будут мобилизованы все силы и возможности. В преддверии праздников и в праздничные дни под серьезный контроль будет взята охрана всех значимых объектов жизнеобеспечения, в том числе диппредставительств зарубежных государств.