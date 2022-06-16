О нас

На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдается плотность движения

На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдается плотность движения Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД) опубликовал информацию о последней ситуации на дорогах столицы.
Происшествия
16 июня 2022 г. 09:44
На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдается плотность движения

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД) опубликовал информацию о последней ситуации на дорогах столицы.

Report представляет информацию Центра:

1. Плотность наблюдается на проспекте Гейдара Алиева - от Олимпийского стадиона до Службы Asan

2. Высокая плотность на шоссе Баку-Сумгайыт - от Масазырского круга до круга 20 Января

3. Плотность от пересечения Тбилисского с Московским проспектом до Chiraq Plaza.

4. Плотность от пересечения ул. Кероглу Рагимова с ул. Ф.Хойского до пересечения с проспектом Хатаи.

5. Плотность от ул. Узеира Гаджибейли с ул. Юсифа Сафарова до пересечения с проспектом Азадлыг.

6. Плотность на проспекте Зии Буниятова - от сталелитейного завода в направлении круга 20 Января до пересечения с проспектом Ататюрка

7. Плотность от пересечения пр. Бабека с ул. Хагани Рустамова до пересечения с ул. Юсифа Сафарова.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Paytaxtda sıxlıq müşahidə edilən yollar açıqlanıb - YENİLƏNİB

Экслюзивные новости

БОС: Пострадавшие в ДТП в Шамахы школьники получат компенсацию
БОС: Пострадавшие в ДТП в Шамахы школьники получат компенсацию
14 июня 2022 г. 17:24
Всемирный банк назвал приоритеты по Карабаху
Всемирный банк назвал приоритеты по Карабаху
14 июня 2022 г. 14:23
Минобороны Турции: Военное сотрудничество Баку и Анкары поднялось до уровня союзничества
Минобороны Турции: Военное сотрудничество Баку и Анкары поднялось до уровня союзничества
14 июня 2022 г. 10:59
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
11 июня 2022 г. 12:43
ЦБА: Ликвидация валютной биржи никак не влияет на межбанковские операции в Азербайджане
ЦБА: Ликвидация валютной биржи никак не влияет на межбанковские операции в Азербайджане
10 июня 2022 г. 18:44
Самир Насиров: Российско-украинский конфликт привел к сокращению денежных переводов в Азербайджан
Самир Насиров: Российско-украинский конфликт привел к сокращению денежных переводов в Азербайджан
10 июня 2022 г. 17:19
Глава Николаевской военной администрации: За четыре дня уничтожено две роты врага
Глава Николаевской военной администрации: За четыре дня уничтожено две роты врага
10 июня 2022 г. 14:37
Назначен новый замначальника Центра интеллектуального управления транспортом
Назначен новый замначальника Центра интеллектуального управления транспортом
10 июня 2022 г. 13:02
Агентство: Число получивших отказ в инвалидности по ошибке сведено к минимуму
Агентство: Число получивших отказ в инвалидности по ошибке сведено к минимуму
10 июня 2022 г. 12:27
Официальные лица Азербайджана и Турции отметят годовщину принятия Шушинской декларации
Официальные лица Азербайджана и Турции отметят годовщину принятия Шушинской декларации
10 июня 2022 г. 00:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi