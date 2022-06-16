На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдается плотность движения

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД) опубликовал информацию о последней ситуации на дорогах столицы.

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД) опубликовал информацию о последней ситуации на дорогах столицы.

Report представляет информацию Центра:

1. Плотность наблюдается на проспекте Гейдара Алиева - от Олимпийского стадиона до Службы Asan

2. Высокая плотность на шоссе Баку-Сумгайыт - от Масазырского круга до круга 20 Января

3. Плотность от пересечения Тбилисского с Московским проспектом до Chiraq Plaza.

4. Плотность от пересечения ул. Кероглу Рагимова с ул. Ф.Хойского до пересечения с проспектом Хатаи.

5. Плотность от ул. Узеира Гаджибейли с ул. Юсифа Сафарова до пересечения с проспектом Азадлыг.

6. Плотность на проспекте Зии Буниятова - от сталелитейного завода в направлении круга 20 Января до пересечения с проспектом Ататюрка

7. Плотность от пересечения пр. Бабека с ул. Хагани Рустамова до пересечения с ул. Юсифа Сафарова.