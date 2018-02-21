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    На некоторых дорогах Баку снижен скоростной предел

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ На некоторых дорогах Баку снижен скоростной предел.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространило Бакинское транспортное агентство.

    Согласно сообщению, в связи с дождливой погодой на двух основных магистралях столицы – проспект Гейдара Алиева до круга Бузовна и на Зыхском кругу на аэропортовской дороге по всем полосам скоростной предел снижен на 20 км/ч. Кроме того, на электронном табло установлен знак "Скользкая дорога". Целью является обеспечить безопасность движения на дорогах. Водителям рекомендуется следовать скоростному лимиту на дорогах.

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