На Московском проспекте столкнулись две машины - ФОТО

На участке дороги Московского проспекта, проходящего через территорию Насиминского района, (В близи станции метро 20 января ) произошло ДТП, в результате которого столкнулись два автомобиля.

Как передает "Report", автомобиль "Nissan" с государственным регистрационным номером "90-CN-967", во время обгона превысил норму положенной скорости и врезался в машину "ВАЗ-2107" с государственным регистрационным номером "90-GF-027".

Обе машины серьезно повреждены, но никто из участников аварии не пострадал. В настоящее время возле станции метро 20 января образовалось пробка.