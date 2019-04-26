На министерство культуры подали в суд из-за журнала National Geographic

ООО Azerbaijan Guide Travel подало в суд на министерство финансов и министерство культуры Азербайджана.

Как сообщает Report, обратившееся в Бакинский административно-экономический суд №1 ООО выдвинуло требование о взыскании 16 760 манатов за оказанные услуги, а также 30 манатов госпошлины и 200 манатов на услуги адвоката.

Туристическое агентство обосновало свое требование тем, что 26 апреля 2018 года между министерством культуры (заказчик) и ООО Azerbaijan Guide Travel (исполнитель) был заключен договор о закупке товаров (работ и услуг), связанный со встречей в Азербайджане представителей журнала National Geographic.

Стоимость услуг составила 16 760 манатов, в связи с чем в министерство была направлена электронная счет-фактура.

Несмотря на отправленную счет-фактуру, деньги все еще не уплачены. Министерство культуры сообщает, что перечисление денег на банковский счет ООО не осуществляется казначейством по неопределенным причинам.

Бакинский административно-экономический суд №1 удовлетворил иск ООО. По решению, с министерства культуры были взысканы 16 960 манатов в пользу ООО Azerbaijan Guide Travel и 30 манатов госпошлины.