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На Мингячевирской ГЭС прошли пожарно-тактические учения

На Мингячевирской ГЭС прошли пожарно-тактические учения Государственная служба пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям провела на Мингячевирской гидроэлектростанции (ГЭС) тренировочные пожарно-тактические учения по теме "Тушение возможного пожара на объектах стратегического значения и организаци
Происшествия
12 июля 2023 г. 16:19
На Мингячевирской ГЭС прошли пожарно-тактические учения

Государственная служба пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям провела на Мингячевирской гидроэлектростанции (ГЭС) тренировочные пожарно-тактические учения по теме "Тушение возможного пожара на объектах стратегического значения и организация эвакуации людей".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

Основной целью учений является дальнейшее совершенствование взаимодействия пожарно-спасательных подразделений, задействованных в тушении пожара на Мингячевирской ГЭС, закрепление профессиональных навыков личного состава по тушению возможных пожаров и спасению на подобных объектах, а также повышение уровня знаний персонала объекта о правилах поведения при пожарах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMingəçevir SES-də yanğın-taktiki təlim keçirilib

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