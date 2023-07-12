На Мингячевирской ГЭС прошли пожарно-тактические учения

Государственная служба пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям провела на Мингячевирской гидроэлектростанции (ГЭС) тренировочные пожарно-тактические учения по теме "Тушение возможного пожара на объектах стратегического значения и организаци

Государственная служба пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям провела на Мингячевирской гидроэлектростанции (ГЭС) тренировочные пожарно-тактические учения по теме "Тушение возможного пожара на объектах стратегического значения и организация эвакуации людей".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

Основной целью учений является дальнейшее совершенствование взаимодействия пожарно-спасательных подразделений, задействованных в тушении пожара на Мингячевирской ГЭС, закрепление профессиональных навыков личного состава по тушению возможных пожаров и спасению на подобных объектах, а также повышение уровня знаний персонала объекта о правилах поведения при пожарах.