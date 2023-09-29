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На месте взрыва на АЗС вблизи Ханкенди обнаружено 170 тел и останков

На месте взрыва на АЗС вблизи Ханкенди обнаружено 170 тел и останков На месте взрыва на АЗС вблизи азербайджанского города Ханкенди обнаружено 170 тел и останков.
Происшествия
29 сентября 2023 г. 10:42
На месте взрыва на АЗС вблизи Ханкенди обнаружено 170 тел и останков

На месте взрыва на АЗС вблизи азербайджанского города Ханкенди обнаружено 170 тел и останков.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что тела и останки будут перевезены в Армению для выяснения личностей посредством ДНК-тестов.

Взрыв, произошедший 25 сентября, вызвал сильный пожар. Возгорание было потушено в короткие сроки благодаря самоотверженности и профессионализму сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана.

По официальным данным, при взрыве пострадали 290 человек, установлены личности 20 погибших.

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Версия на английском языке 170 bodies and remains found at filling station explosion site in Azerbaijan’s Khankandi

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