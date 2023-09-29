На месте взрыва на АЗС вблизи Ханкенди обнаружено 170 тел и останков

На месте взрыва на АЗС вблизи азербайджанского города Ханкенди обнаружено 170 тел и останков.

На месте взрыва на АЗС вблизи азербайджанского города Ханкенди обнаружено 170 тел и останков.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что тела и останки будут перевезены в Армению для выяснения личностей посредством ДНК-тестов.

Взрыв, произошедший 25 сентября, вызвал сильный пожар. Возгорание было потушено в короткие сроки благодаря самоотверженности и профессионализму сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана.

По официальным данным, при взрыве пострадали 290 человек, установлены личности 20 погибших.