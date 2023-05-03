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На магистральном водопроводе Кура-Баку произошла авария

На магистральном водопроводе Кура-Баку произошла авария На магистральном водопроводе Кура-Баку произошла авария, жители Гаджигабула, Ширвана и Билясувара остались без воды.
Происшествия
3 мая 2023 г. 14:07
На магистральном водопроводе Кура-Баку произошла авария

На магистральном водопроводе Кура-Баку произошла авария.

По данным аранского бюро Report, инцидент произошел в селе Мейниман Гаджигабульского района.

Авария произошла на участке магистрального водопровода Кура-Баку, снабжающего водой Гаджигабульский, Билясуварский районы и город Ширван. В результате была прекращена подача питьевой воды в эти населенные пункты.

Как сообщили местному бюро Report в исполнительной власти Гаджигабульского района, для ликвидации последствий аварии были привлечены сотрудники соответствующих структур. В настоящее время работы на этой территории продолжаются. Ожидается, что к концу дня подача воды будет восстановлена.

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Версия на азербайджанском языке Kür-Bakı su kəmərində qəza olub, Hacıqabul, Şirvan və Biləsuvar sakinləri susuz qalıb

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