На магистральном водопроводе Кура-Баку произошла авария

На магистральном водопроводе Кура-Баку произошла авария, жители Гаджигабула, Ширвана и Билясувара остались без воды.

На магистральном водопроводе Кура-Баку произошла авария.

По данным аранского бюро Report , инцидент произошел в селе Мейниман Гаджигабульского района.

Авария произошла на участке магистрального водопровода Кура-Баку, снабжающего водой Гаджигабульский, Билясуварский районы и город Ширван. В результате была прекращена подача питьевой воды в эти населенные пункты.

Как сообщили местному бюро Report в исполнительной власти Гаджигабульского района, для ликвидации последствий аварии были привлечены сотрудники соответствующих структур. В настоящее время работы на этой территории продолжаются. Ожидается, что к концу дня подача воды будет восстановлена.