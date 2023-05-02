На магистральном водопроводе Кура-Баку произошла авария

На магистральном водопроводе Кура-Баку произошла авария.

На магистральном водопроводе Кура-Баку произошла авария.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сообщается, что на горячую линию "112" министерства поступила информация о том, что в результате аварии на магистральном водопроводе Кура-Баку на 19-м километре магистрали Баку-Алят-Газах- граница с Грузией, пролегающем по территории Гарадагского района города Баку, произошло затопление прилегающих территорий.

Соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особо риска МЧС были направлены на территорию для выполнения работ по откачке воды и принятия других мер безопасности.