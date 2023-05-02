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На магистральном водопроводе Кура-Баку произошла авария

На магистральном водопроводе Кура-Баку произошла авария На магистральном водопроводе Кура-Баку произошла авария.
Происшествия
2 мая 2023 г. 10:53
На магистральном водопроводе Кура-Баку произошла авария

На магистральном водопроводе Кура-Баку произошла авария.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сообщается, что на горячую линию "112" министерства поступила информация о том, что в результате аварии на магистральном водопроводе Кура-Баку на 19-м километре магистрали Баку-Алят-Газах- граница с Грузией, пролегающем по территории Гарадагского района города Баку, произошло затопление прилегающих территорий.

Соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особо риска МЧС были направлены на территорию для выполнения работ по откачке воды и принятия других мер безопасности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKür-Bakı magistral su kəmərində qəza baş verib, yolu su basıb

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