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    На магистрали Баку-Газах столкнулись два грузовика и легковой автомобиль, есть раненые - ВИДЕО

    На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции и машина скорой помощи© Report.az

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ На 72-ом километре магистрали Баку-Газах произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись два грузовика и легковой автомобиль.

    Как сообщает Report, два грузовых автомобиля столкнулись с легковым автомобилем марки Audi.

    В результате ДТП легковая машина пришла в негодность. Находившиеся в этом автомобиле мужчина и ребенок получили тяжелые ранения. Сообщается, что нога мужчины сломана.

    На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции и машина скорой помощи.

    Личность пострадавших пока не установлена.

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