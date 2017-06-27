На магистрали Баку-Газах столкнулись два грузовика и легковой автомобиль, есть раненые - ВИДЕО

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Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ На 72-ом километре магистрали Баку-Газах произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись два грузовика и легковой автомобиль.

Как сообщает Report, два грузовых автомобиля столкнулись с легковым автомобилем марки Audi.

В результате ДТП легковая машина пришла в негодность. Находившиеся в этом автомобиле мужчина и ребенок получили тяжелые ранения. Сообщается, что нога мужчины сломана.

На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции и машина скорой помощи.

Личность пострадавших пока не установлена.