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    На магистральной дороге Баку-Губа произошла авария, есть пострадавшие

    Сумгайыт. 5 февраля. REPORT.AZ/ На магистральной дороге Баку-Губа, проходящей по территории Сумгайыта, произошло ДТП.

    Как сообщает местное бюро Report, в результате столкновения двух автомобилей тяжело пострадали водители транспортных средств.

    Пострадавшие – Эльшад Назим оглу Нагиев 1984 г.р. и Махир Бахтияр оглу Агаев 1992 г.р. были размещены в больницу скорой помощи Сумгайыта.

    Сообщается, что состояние размещенных в реанимационном отделении больных тяжелое.

    Факт расследуется.

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