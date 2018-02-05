На магистральной дороге Баку-Губа произошла авария, есть пострадавшие

Сумгайыт. 5 февраля. REPORT.AZ/ На магистральной дороге Баку-Губа, проходящей по территории Сумгайыта, произошло ДТП.

Как сообщает местное бюро Report, в результате столкновения двух автомобилей тяжело пострадали водители транспортных средств.

Пострадавшие – Эльшад Назим оглу Нагиев 1984 г.р. и Махир Бахтияр оглу Агаев 1992 г.р. были размещены в больницу скорой помощи Сумгайыта.

Сообщается, что состояние размещенных в реанимационном отделении больных тяжелое.

Факт расследуется.