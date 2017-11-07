На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

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Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 8-го ноября 2017-го года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Тертерского района планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Мартин Шустер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Огниен Йович.