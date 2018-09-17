На компанию Ибрагима Нехрамли подали в суд

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Общество с ограниченной ответственностью (ООО) AAC подало в суд на ООО Avesta Konserni.

Как сообщает Report, обратившееся в Бакинский административно-экономический суд №2 AAC выдвинуло денежное требование.

Требуемая сумма денег не оглашается.

Суд удовлетворил иск. Недовольное решением ООО Avesta Konserni подало апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд отклонил жалобу.

Напомним, что владельцем ООО Avesta Konserni, занимающегося строительством многоэтажных высотных зданий и других объектов, является гаджи Ибрагим Нехрамли (Ибрагимов).

Учрежденный со стороны ОАО Synergy Group ООО AAC является в Азербайджане и на Южном Кавказе производителем блоков пористого газобетона под брендом Gobustone.