ЗАО "Unileasing" подало в суд на компанию "Grand Motors"

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Закрытое акционерное общество "Unileasing" подало в суд на ООО "Grand Motors".

Как сообщает Report, лизинговая компания требует возмещения нанесенного ущерба.

Дело рассматривается в Бакинском административно-экономическом суде №2.

Напомним, что несколько лет назад "Unileasing" и "Grand Motors" заключили с итальянской компанией "New Holland" контракт на более 3,2 млн. долларов.

Отметим, что ЗАО "Unileasing" было учреждено в 2004 году "Unibank" и Европейским банком реконструкции и развития. Что же касается "Grand Motors", ООО учредили в 2005 году.