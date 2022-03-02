На компанию "Avromed" выписан штрафной протокол

На компанию Avromed Company, импортирующую лекарства в Азербайджан, составлен штрафной протокол.

На компанию Avromed Company, импортирующую лекарства в Азербайджан, составлен штрафной протокол.

Как сообщает Report, в отношении ЗАО Avromed Company соответствующим органом был составлен административный протокол по статье 485.2 (Неуведомление или недостоверное уведомление соответствующего органа исполнительной власти при ввозе или вывозе товаров и транспортных средств) Кодекса об административных правонарушениях и направлен в Низаминский районный суд для рассмотрения.

Дело передано в производство судьи Рауфа Ахмедова.

Дата судебного заседания пока неизвестна.

Данное правонарушение влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от двадцати манатов до пятидесяти манатов, на должностных лиц в размере от семидесяти манатов до ста манатов, на юридических лиц в размере от двухсот пятидесяти манатов до пятисот манатов.