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    Пожар в Шабране ликвидирован, сгорела территория площадью 80 га - ОБНОВЛЕНО

    Пожар начался на посевном поле на территории села Тахталар и перекинулся на кладбище

    Шабран. 7 июля. REPORT.AZ/ Пожар в Шабранском районе потушен.

    Как передает северное бюро Report, начавшийся днем на кладбище Халтан пожар охватил территорию площадью 80 га. В результате усилий сотрудников противопожарной службы, полицейских и местного населения пожар удалось потушить.

    Отметим, что пожар ликвидирован на расстоянии 3 км от лесного массива.

    ***17:36

    Зона пожара на кладбище Халтан на территории Шабрана расширяется.

    Как передает северное бюро Report, на территорию привлечены четыре машины Службы пожарной охраны Шабранского района, а также из Сиязани и Губы. Пожар перекинулся на территорию села Дагбилиджи. К тушению пожара присоединились и жители села.

    На данный момент пожарные силы пытаются пресечь распространение огня на близлежащую лесную зону.

    По первоначальной версии, возгорание произошло из-за окурка, брошенного кем-то из посетителей на территории кладбища. На кладбище находится около 300 могил. Из-за пожара повреждены некоторые могилы и деревья.

    *** 15:05

    На кладбище Халтан на территории Шабрана начался пожар.

    Как передает северное бюро Report, пожар начался на посевном поле на территории села Тахталар и перекинулся на кладбище. Пожар повредил множество могил.

    На место события привлечена живая сила и техника Службы пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям Шабранского района.

    Пожар, охвативший площадь в 20 гектаров, продолжается. На территорию будут привлечены дополнительные силы. 

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