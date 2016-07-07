Пожар в Шабране ликвидирован, сгорела территория площадью 80 га - ОБНОВЛЕНО

Шабран. 7 июля. REPORT.AZ/ Пожар в Шабранском районе потушен.

Как передает северное бюро Report, начавшийся днем на кладбище Халтан пожар охватил территорию площадью 80 га. В результате усилий сотрудников противопожарной службы, полицейских и местного населения пожар удалось потушить.

Отметим, что пожар ликвидирован на расстоянии 3 км от лесного массива.

***17:36

Зона пожара на кладбище Халтан на территории Шабрана расширяется.

Как передает северное бюро Report, на территорию привлечены четыре машины Службы пожарной охраны Шабранского района, а также из Сиязани и Губы. Пожар перекинулся на территорию села Дагбилиджи. К тушению пожара присоединились и жители села.

На данный момент пожарные силы пытаются пресечь распространение огня на близлежащую лесную зону.

По первоначальной версии, возгорание произошло из-за окурка, брошенного кем-то из посетителей на территории кладбища. На кладбище находится около 300 могил. Из-за пожара повреждены некоторые могилы и деревья.

*** 15:05

На кладбище Халтан на территории Шабрана начался пожар.

Как передает северное бюро Report, пожар начался на посевном поле на территории села Тахталар и перекинулся на кладбище. Пожар повредил множество могил.

На место события привлечена живая сила и техника Службы пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям Шабранского района.

Пожар, охвативший площадь в 20 гектаров, продолжается. На территорию будут привлечены дополнительные силы.