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На Каспии ведутся поиски утонувшего человека

На Каспии ведутся поиски утонувшего человека На Каспии ведутся поиски утонувшего человека.
Происшествия
23 августа 2023 г. 20:40
На Каспии ведутся поиски утонувшего человека

На Каспии ведутся поиски тела утонувшего человека.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Было отмечено, что на горячую телефонную линию 112 Министерства поступила предварительная информация о том, что в море близ поселка Алят Гарадагского района г. Баку (примерно в 16 км от ближайшего пункта спасения в водах, неконтролируемая территория) утонул человек.

К поискам были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы МЧС по контролю за маломерными судами и спасению на водах.

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