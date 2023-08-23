На Каспии ведутся поиски утонувшего человека

На Каспии ведутся поиски утонувшего человека.

На Каспии ведутся поиски тела утонувшего человека.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Было отмечено, что на горячую телефонную линию 112 Министерства поступила предварительная информация о том, что в море близ поселка Алят Гарадагского района г. Баку (примерно в 16 км от ближайшего пункта спасения в водах, неконтролируемая территория) утонул человек.

К поискам были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы МЧС по контролю за маломерными судами и спасению на водах.