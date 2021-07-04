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На Каспии утонул 52-летний мужчина

На Каспии утонул 52-летний мужчина На территории Хазарского района столицы произошел несчастный случай.
Происшествия
4 июля 2021 г. 16:17
На Каспии утонул 52-летний мужчина

На территории Хазарского района столицы произошел несчастный случай.

Как передает Report со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию "112" поступила информация о том, что один человек утонул в море (на непляжной территории).

На место происшествия была привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В результате проведенных поисковых работ обнаружено тело Амиля Магомед оглы Мансурова, 1969 года рождения.

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Версия на азербайджанском языке Xəzər dənizində 52 yaşlı kişi batdı

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