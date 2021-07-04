На Каспии утонул 52-летний мужчина

На территории Хазарского района столицы произошел несчастный случай.

На территории Хазарского района столицы произошел несчастный случай.

Как передает Report со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию "112" поступила информация о том, что один человек утонул в море (на непляжной территории).

На место происшествия была привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В результате проведенных поисковых работ обнаружено тело Амиля Магомед оглы Мансурова, 1969 года рождения.