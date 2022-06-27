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На Каспии утонул 46-летний мужчина

На Каспии утонул 46-летний мужчина В Сураханском районе столицы произошел несчастный случай.
Происшествия
27 июня 2022 г. 20:26
На Каспии утонул 46-летний мужчина

В Сураханском районе столицы произошел несчастный случай.

Как передает Report со ссылкой на сайт министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию "112" поступила информация о том, что один человек утонул в Каспийском море (на непляжной территории).

На место происшествия была привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В результате проведенных поисковых работ обнаружено и передано в соответствующие органы тело Талеха Ибад оглы Ибишова, 1976 года рождения.

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Версия на азербайджанском языке Xəzər dənizində 46 yaşlı kişi batıb

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