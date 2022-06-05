На Каспии утонул 12-летний подросток

В Каспийском море утонул 12-летний подросток.

В Каспийском море утонул 12-летний подросток.

Как передает Report со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию "112" поступила информация о том, что в Хазарском районе столицы один человек утонул в море (на непляжной территории).

На место происшествия была привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В результате проведенных поисковых работ обнаружено и передано в соответствующие органы тело Мирфархада Наджафгулу оглы Дамадова, 2010 года рождения.