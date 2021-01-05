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На Каспии произошло землетрясение

На Каспии произошло землетрясение В Каспийском море произошло землетрясение
Происшествия
5 января 2021 г. 09:52
На Каспии произошло землетрясение
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В Каспийском море произошло землетрясение.
Как сообщили Report в бюро сейсмологических исследований, толчки были зарегистрированы в 08:12 по местному времени.
Магнитуда землетрясения составляла 3,4, эпицентр залегал на глубине 62 км.

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Версия на английском языке 3.4-magnitude quake jolts Caspian Sea
Версия на азербайджанском языке Xəzərdə zəlzələ olub

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