На Каспии произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение.
Как сообщили Report в бюро сейсмологических исследований, толчки были зарегистрированы в 08:12 по местному времени.
Магнитуда землетрясения составляла 3,4, эпицентр залегал на глубине 62 км.
На Каспии произошло землетрясениеНа Каспии произошло землетрясение В Каспийском море произошло землетрясение
Происшествия
5 января 2021 г. 09:52
https://static.report.az/photo/8265ea72-3074-3201-8b47-0e136452e975.jpg
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В Каспийском море произошло землетрясение.
Версия на английском языке 3.4-magnitude quake jolts Caspian Sea
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