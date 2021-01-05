На Каспии произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение.

Как сообщили Report в бюро сейсмологических исследований, толчки были зарегистрированы в 08:12 по местному времени.

Магнитуда землетрясения составляла 3,4, эпицентр залегал на глубине 62 км.