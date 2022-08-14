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На Каспии найдено и извлечено из воды тело утопленника

На Каспии найдено и извлечено из воды тело утопленника Обнаружено и извлечено из воды тело одного человека, утонувшего вчера в море в неподконтрольной зоне.
Происшествия
14 августа 2022 г. 11:21
На Каспии найдено и извлечено из воды тело утопленника

Обнаружено и извлечено из воды тело одного человека, утонувшего вчера в море в неподконтрольной зоне.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

За минувшие сутки на основании звонков на горячую линию "112" МЧС соответствующими учреждениями министерства осуществлен выезд по 71 случаю возгорания и проведены аварийно-спасательные работы по 10 фактам. В результате принятых экстренных мер пожары были потушены, оставшиеся в беспомощном положении лица спасены.

Всего за минувшие сутки силами МЧС спасено 11 человек, трое из которых были несовершеннолетними, в том числе 3 человека, столкнувшиеся с угрозой утопления в море. Тело одного человека, утонувшего в море в неподконтрольной зоне, обнаружено, извлечено из воды и передано по назначению.

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Версия на азербайджанском языке Dənizdə nəzarətsiz ərazidə batmış 1 nəfərin meyiti tapılaraq çıxarılıb

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