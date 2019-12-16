 Наверх

На капитальный ремонт автомобильных дорог в городе Хырдалан выделено 3 млн манатов

На капремонт автомобильных дорог в городе Хырдалан выделено 3 млн AZN

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог в городе Хырдалан.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях капитального ремонта улиц Низами, Гаджи Зейналабдина Тагиева, Саттара Бахлулзаде и Галубийя общей протяженностью 5,4 километра в городе Хырдалан из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 3 млн манатов.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!