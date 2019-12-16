На капитальный ремонт автомобильных дорог в городе Хырдалан выделено 3 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог в городе Хырдалан.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях капитального ремонта улиц Низами, Гаджи Зейналабдина Тагиева, Саттара Бахлулзаде и Галубийя общей протяженностью 5,4 километра в городе Хырдалан из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 3 млн манатов.