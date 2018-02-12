На Камчатке задержали семь граждан Азербайджана за отсутствие спецразрешения ФСБ

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В городе Елизово в Камчатском крае России суд признал виновными 16 граждан Азербайджана и Узбекистана в административном нарушении за нахождение на особой территории без разрешения ФСБ России, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Так, девять граждан Узбекистана и семь граждан Азербайджана были задержаны в кафе "Гранд де Люкс". Причиной задержания стало то, что иностранцы находились на территории с регламентированным посещением, для чего необходимо специальное разрешение, которое выдает ФСБ России.

У приезжих необходимых документов не оказалось.

На суде иностранцы заявили, что приехали в гости к родственникам, а о том, что надо иметь разрешение, они не знали. В ходе рассмотрения выяснилось, что у всех задержанных остальные миграционные документы в порядке.

Суд признал всех виновными в нарушении и назначил наказание в виде штрафов в две тысячи рублей (58 манатов) каждому.