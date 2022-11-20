На Камчатке началось извержение самого высокого действующего вулкана Евразии

На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана. Зафиксированы выбросы раскаленной магмы с частотой до 10 взрывов в час, ожидаются лавовые потоки.

На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана. Зафиксированы выбросы раскаленной магмы с частотой до 10 взрывов в час, ожидаются лавовые потоки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Института вулканологии ДВО РАН.

"На Камчатке началось вершинное извержение высочайшего в Евразии вулкана - Ключевского. Происходят единичные выбросы раскаленных бомб с частотой до 10 взрывов в час. Ученые ожидают излива лавовых и грязевых потоков, которые пройдут по руслам рек в районе вулкана", - говорится в сообщении.

Извержение началось в вершинной части кратера. Из-за значительной глубины вулкана - порядка 200 м - над кромкой видны только отдельные выбросы. Ученые предупреждают, что интенсивность извержения будет нарастать. Директор института Алексей Озеров уточнил, что извержения Ключевского вулкана могут длиться от нескольких недель до года.

Ключевской вулкан, высота которого составляет 4 800 м, является самым высоким действующим вулканом Евразии. Его возраст оценивается в 7 тыс. лет. Последнее вершинное извержение происходило с начала октября 2020 года до 8 февраля 2021 года.