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На каких улицах и проспектах Баку ограничено движение транспорта?

На каких улицах и проспектах Баку ограничено движение транспорта? В Центре интеллектуального управления транспортом опубликовали список улиц и проспектов Баку, движение транспорта на которых ограничено в связи с ремонтными работами.
Происшествия
14 августа 2024 г. 12:27
На каких улицах и проспектах Баку ограничено движение транспорта?

Центр интеллектуального управления транспортом опубликовал список улиц и проспектов Баку, движение транспорта на которых ограничено в связи с ремонтными работами.

Report со ссылкой на ведомство приводит список этих улиц:

1. Улица Александра Пушкина перед железнодорожным вокзалом, от пересечения с улицей Диляры Алиевой до пересечения с проспектом Азадлыг;

2. Проспект Гасан бека Зардаби, в направлении парка Мусабекова, от пересечения с улицей Акима Аббасова до пересечения с улицей Гасана Меджидова;

3. Насиминский район, на улице 28 Мая (от улицы К.Сафаралиева до улицы Пушкина);

4. Хатаинский район, от пересечения с улицей Юсифа Сафарова до пересечения с улицей А.Пушкина;

5. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей А.Пушкина до сада Самеда Вургуна, в направлении перекрестка с улицей Рихарда Зорге;

6. Проспект 8 Ноября (в направлении Зыхского шоссе) на участке от улицы Хагани Рустамова до улицы Центральный Бульвар.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNİİM Bakıda hərəkətin məhdudlaşdırıldığı yolları açıqlayıb

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