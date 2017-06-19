На Исполнительную власть Сабунчинского района подали в суд

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Частное предприятие "Хидмет" подало в суд на Исполнительную власть Сабунчинского района.

Как сообщает Report, обратившееся в Бакинский административно-экономический суд №2 предприятие потребовало признать незаконным и запретить внедрения в осуществление прав истцом и действия, направленные на ограничение его деятельности.

Суд не удовлетворил иск. Недовольное решением частное предприятие "Хидмет" подало апелляционную жалобу.

Дело рассматривается в Бакинском апелляционном суде.