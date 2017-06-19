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    На Исполнительную власть Сабунчинского района подали в суд

    Частное предприятие Хидмет обратилось в Бакинский апелляционный суд

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Частное предприятие "Хидмет" подало в суд на Исполнительную власть Сабунчинского района.

    Как сообщает Report, обратившееся в Бакинский административно-экономический суд №2 предприятие потребовало признать незаконным и запретить внедрения в осуществление прав истцом и действия, направленные на ограничение его деятельности.

    Суд не удовлетворил иск. Недовольное решением частное предприятие "Хидмет" подало апелляционную жалобу.

    Дело рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

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