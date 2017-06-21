Пожар на "Иранском рынке" в Джалилабаде локализован - ФОТО - ОБНОВЛЕНО-2

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Джалилабад. 21 июня. REPORT.AZ/ Пожар на "Иранском рынке" в Джалилабадском районе локализован.

Как сообщили аранскому бюро Report местные жители, во время пожара около 15-ти торговых объектов вместе с товарами превратились в пепел.

На место происшествия также прибыли глава ИВ Джалилабадского района Азиз Азизов и его заместитель Видади Довлетов.

В результате пожара пострадал один человек, еще один отравился дымом. Они доставлены в Джалилабадскую центральную районную больницу.

***19:02

Джалилабад. 21 июня. REPORT.AZ/ Пожар на "Иранском рынке" в Джалилабаде начался на месте продажи предметов домашнего обихода.

Как сообщает аранское бюро Report, масштабы пожара увеличились.

На территорию также привлечены сотрудники противопожарных служб соседних Масаллинского и Билясуварского районов.

По предварительной информации, пока не зарегистрировано случаев отравления от дыма или же получения увечий в результате пожара.

***18:18

Джалилабад. 21 июня. REPORT.AZ/ В Джалилабаде на территории, известной как "Иранский рынок", начался сильный пожар.

Об этом Report сообщили местные жители.

Для локализации пожара на место происшествия привлечены пожарные Противопожарной службы Джалилабадского района и Станции скорой медицинской помощи.

Из-за ветра побороть пламя пока не удалось. Пожар продолжается.