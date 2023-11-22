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На ирано-азербайджанской границе произошел вооруженный инцидент

На ирано-азербайджанской границе произошел вооруженный инцидент На ирано-азербайджанской границе произошел вооруженный инцидент, нарушители границы скрылись.
Происшествия
22 ноября 2023 г. 09:30
На ирано-азербайджанской границе произошел вооруженный инцидент

На ирано-азербайджанской границе произошел вооруженный инцидент, нарушители границы скрылись.

Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС).

Инцидент произошел 20 ноября в 17:16 на служебной территории погранзаставы погранотряда "Горадиз", расположенной вблизи села Амирзеидли Бейлаганского района.

Двое неизвестных пытались нарушить госграницу со стороны Ирана. Пограничники заметили у обоих нарушителей оружие, у одного из них груз.

Нарушители не подчинились команде пограннаряда остановиться и открыли огонь из огнестрельного оружия, бросили груз и, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями и сложностью рельефа, бежали назад, на территорию Ирана.

При досмотре груза пограничники обнаружили и изъяли наркотические средства общим весом 95 кг 100 гр. (10 кг 100 гр. метамфетамина, 85 кг опиума).

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİran-Azərbaycan sərhədində silahlı insident olub, sərhəd pozucuları geriyə qaçıblar

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