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На ирано-азербайджанской границе произошел вооруженный инцидент, есть погибший

На ирано-азербайджанской границе произошел вооруженный инцидент, есть погибший 5 июля около 23:45 на служебной территории пограничной заставы пограничного отряда "Гейтепе" Государственной пограничной службы (ГПС) вблизи села Сарханлы Джалилабадского района пограничный наряд выявил нарушение 5 неизвестными лицами государственной гран
Происшествия
6 июля 2021 г. 13:26
На ирано-азербайджанской границе произошел вооруженный инцидент, есть погибший

5 июля около 23:45 на служебной территории пограничной заставы пограничного отряда "Гейтепе" Государственной пограничной службы (ГПС) вблизи села Сарханлы Джалилабадского района пограничный наряд выявил нарушение 5 неизвестными лицами государственной границы из Ирана в направлении Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

Было отмечено, что у нарушителей границы были оружие и приборами ночного видения, у одного из них была обнаружена 1 сумка с наркотическими средствами.

Пограничная застава была поднята по команде "к оружию", территория службы была закрыта. Несмотря на приказ пограничного наряда "стой" и предупредительный огонь в воздух, нарушители границы, не подчинившись приказу, оказали вооруженное сопротивление и, открыв огонь из автоматического оружия, покусились на жизнь пограничников.

В ходе преследования нарушителей пограничным нарядом, в соответствии с требованиями закона "О государственной границе Азербайджанской Республики" было применено оружие, один из нарушителей – гражданин Азербайджана Мазахир Сахил оглу Гурбанов (1992 г.р.), разыскиваемый правоохранительными органами, получил пулевое ранение, ему была оказана первая помощь и он был эвакуирован в Джалилабадскую центральную районную больницу, однако нарушитель скончался на дороге. Другие нарушители границы, воспользовавшись густой растительностью местности и темным временем суток, бежали обратно на территорию Ирана.

Во время осмотра территории пограничники обнаружили в 1 сумке приблизительно 6 895 граммов наркотических веществ (4 065 г героина, 1 385 г опиума, 325 г метамфетамина, 1 000 шт. таблеток Метадон-40, 260 шт. прегабалина) и лекарственных препаратов (10 ампул Равит 8, 30 капсул Веллман, 10 ампул тестостерона).

Иранская сторона была немедленно проинформирована об этом, на месте происшествия состоялась встреча пограничных представителей Азербайджана и Ирана.

В настоящее время сотрудники Государственной пограничной службы и Генеральной прокуратуры проводят необходимые оперативно-следственные действия.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİran-Azərbaycan sərhədində silahlı insident olub, ölən var

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