На имущество владельца "Чудо Печки" и его детей на 7,3 млн маната наложен арест - ОБНОВЛЕНО-2

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Вернувшись после совещания, судебная коллегия объявила решение.

Согласно решению, суд не удовлетворил ходатайство адвоката Чингиза Джалилова.

Судебное рассмотрение назначено на 18 января.

***16:21

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Согласно информации Report, общая стоимость имущества Чингиза Джалилова и его детей составляет 7 млн 300 тысяч манатов. На все их имущество наложен арест.

***

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу в отношении учредителя ООО "Чудо Печка" и "ЧП Агро" Чингиза Джалилова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Затем было объявлено, что ликвидированный ЗАО "Bank Standard" признан в качестве потерпевшего. Представитель структуры - Азер Танрывердиев.

В суде с ходатайством выступила адвокат Ч.Джалилова Жанна Багирова. Она попросила замены меры пресечения в виде ареста на домашний арест. Адвокат также отметила, что на имущество Ч.Джалилова и его детей наложен арест.

В настоящее время суд удалился на совещание.

***15:19

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу в отношении учредителя ООО "Чудо Печка" и "ЧП Агро" Чингиза Джалилова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

В настоящее время процесс продолжается.

Отметим, что согласно информации, распространенной пресс-службой Генпрокуратуры, проведено расследование в связи с незаконными действиями руководителя фирмы, получившего из банка большую сумму денег под именами различных физических и юридических лиц, и совместно с должностным лицом банка, злоупотребив должностными полномочиями, использовавшим средства не по назначению, а для личных нужд.

Проведенные следственно-оперативные мероприятия выявили, что учредитель ООО "Чудо Печка" и "ЧП Агро" Джалилов Чингиз Асим оглу, войдя в предварительный сговор с бывшим председателем правления коммерческого банка ЗАО Bank Standard Криманом Салимом Эльдаровичем, в тот период без согласия наблюдательного совета банка взял из поступивших из различных источников, в том числе от зарубежных и внутренних инвесторов и из депозитов банка на свое имя, на имя родственников и различных людей, работающих в руководимых им обществах, кредит на сумму 21 млн 874 тыс. манатов на якобы покупку дачного дома, ремонт квартиры, покупку земли и другие цели подобного назначения, оставив имущественный залог с искусственно завышенной стоимостью. После на основе кредитных договоров, создав видимость большого долга перед банком, осуществил несколько раз реструктуризацию (изменение кредита либо его условий), присвоив и разделив с Салимом Криманом 13 млн 962 тыс. манатов.

Из-за возникновения подозрения, что Ч.Джалилов, сговорившись с должностными лицами банка и злоупотребив должностными полномочиями, использовал названную сумму не по назначению, а для личных нужд, был обвинен по статьям 179.3.2. (присвоение или растрата в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) УК АР, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.