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    На грузинско-российской границе задержан "вор в законе" с поддельным паспортом Азербайджана

    Он неоднократно отбывал наказание в Грузии и России

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ На КПП "Верхний Ларс" на грузинско-российской границе  задержан грузинский "вор в законе", предъявивший  поддельный паспорт Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, криминальный авторитет, имя которого не называется, пытался пересечь границу с поддельными российскими документами. Когда у пограничников возникли вопросы к документам, то мужчина достал другой паспорт, согласно которому он являлся гражданином Азербайджана с другими данными. Кроме того, у гражданина было обнаружено несколько комплектов поддельных документов.

    Как удалось установить оперативникам, задержанный является гражданином Грузии. Он неоднократно отбывал наказание как в Грузии, так и в России.

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