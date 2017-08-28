На грузинско-российской границе задержан "вор в законе" с поддельным паспортом Азербайджана

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ На КПП "Верхний Ларс" на грузинско-российской границе задержан грузинский "вор в законе", предъявивший поддельный паспорт Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, криминальный авторитет, имя которого не называется, пытался пересечь границу с поддельными российскими документами. Когда у пограничников возникли вопросы к документам, то мужчина достал другой паспорт, согласно которому он являлся гражданином Азербайджана с другими данными. Кроме того, у гражданина было обнаружено несколько комплектов поддельных документов.

Как удалось установить оперативникам, задержанный является гражданином Грузии. Он неоднократно отбывал наказание как в Грузии, так и в России.