На грузино-азербайджанской границе произошел инцидент, есть задержанный

На грузино-азербайджанской границе произошел инцидент.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространило министерство внутренних дел Грузии.

Во время инцидента был задержан гражданин Грузии некий Г.И., который обвиняется в незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия.

Пригрозив оружием и гранатой, мужчина заставил грузинских пограничников двигаться к несогласованной части границы.

Во время инцидента Г.И. несколько раз открыл огонь.

Благодаря сотрудникам пограничной полиции Грузии, инцидент был полностью устранен.

По факту ведется следствие.

МВД Грузии выразило азербайджанским коллегам благодарность за эффективное сотрудничество при устранении инцидента.