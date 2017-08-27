На границе России и Азербайджана сильные пробки

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ На российско-азербайджанской границе возникли автомобильные пробки, причина которых сейчас выясняется.

Как передает Report, об этом сообщает представительство МВД Дагестана.

«Автомобильное движение на границе Азербайджана и Дагестана сильно затруднено, скопились пробки», - отмечается в сообщении. На месте работает ГИБДД.

Ранее на территории воинской части в Азербайджане произошел взрыв. После на территории оружейного склада начался масштабный пожар.