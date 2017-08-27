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    На границе России и Азербайджана сильные пробки

    На месте работают дорожные полицейские

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ На российско-азербайджанской границе возникли автомобильные пробки, причина которых сейчас выясняется.

    Как передает Report, об этом сообщает представительство МВД Дагестана.

    «Автомобильное движение на границе Азербайджана и Дагестана сильно затруднено, скопились пробки», - отмечается в сообщении. На месте работает ГИБДД.

    Ранее на территории воинской части в Азербайджане произошел взрыв. После на территории оружейного склада начался масштабный пожар.

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