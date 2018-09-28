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    На границе Газы погибли шесть палестинцев, 506 ранены в стычках с израильскими войсками - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Шесть палестинцев погибли, 506 получили ранения в столкновениях с израильскими военными на границах сектора Газа в пятницу.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

    ***20:12

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Три палестинца погибли, 180 ранены в столкновениях с израильскими военными на границах сектора Газа.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

    "В 27-ю пятницу "марша возвращения" три палестинца погибли и 180 получили ранения, в том числе 45 - боевыми пулями в столкновениях с израильской армией на восточных границах сектора Газа", - сказал представитель минздрава.

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