На границе Газы погибли шесть палестинцев, 506 ранены в стычках с израильскими войсками - ОБНОВЛЕНО

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Шесть палестинцев погибли, 506 получили ранения в столкновениях с израильскими военными на границах сектора Газа в пятницу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

***20:12

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Три палестинца погибли, 180 ранены в столкновениях с израильскими военными на границах сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

"В 27-ю пятницу "марша возвращения" три палестинца погибли и 180 получили ранения, в том числе 45 - боевыми пулями в столкновениях с израильской армией на восточных границах сектора Газа", - сказал представитель минздрава.