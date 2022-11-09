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На ферме жителя Геранбоя обнаружены наркотики, гранаты и дымовые шашки

На ферме жителя Геранбоя обнаружены наркотики, гранаты и дымовые шашки На ферме жителя Геранбоя обнаружены две гранаты "Ф-1" и пять дымовых шашек.
Происшествия
9 ноября 2022 г. 13:42
На ферме жителя Геранбоя обнаружены наркотики, гранаты и дымовые шашки

На ферме жителя Геранбоя обнаружены две гранаты "Ф-1" и пять дымовых шашек.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сотрудники Геранбойского районного отдела полиции задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств жителя села Сафикюрд ранее судимого Э.Абдуллаева, в ходе обыска при нем было обнаружено 12 граммов марихуаны.

В ходе расследования полицейские установили личность продавшего Э.Абдуллаеву наркотики, им оказался житель села Шафак Г.Аббасов. При обыске на ферме мужчины на территории села были обнаружены и изъяты более 1,2 кг марихуаны, семена конопли, две гранаты "Ф-1", пять дымовых шашек, 198 патронов и магазин к автомату.

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Версия на азербайджанском языке Goranboy sakininin fermasından qumbara və tüstüverici şaşkalar aşkarlanıb 

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