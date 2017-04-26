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    На ферме в Шемкире произошел пожар, пастух заживо сгорел

    По факту ведется расследование

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ На ферме в Шемкирском районе произошел пожар, пастух заживо сгорел.

    Как сообщает Report, пожар произошел в ночь на 25 апреля на территории районного села Зейям-Джирдахан.

    В подсобном помещении фермы, принадлежащей местному жителю Алы Бурджуеву, произошел пожар. В результате пожара на площади 12 кв. м загорелись быстро воспламеняющиеся конструкции. После того, как огонь был потушен, в помещении обнаружили обгоревший труп работавшего там пастухом местного жителя Айдына Алескерова.

    По факту ведется расследование.

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