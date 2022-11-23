На этих улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении м/ст 20 Января;

2. Проспект Зии Буниятова, начиная с пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении м/ст 20 Января;

3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Круг 20 Января;

5. Тбилисский проспект, в оба направления;

6. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении круга Гялябя;

7. Улица ак. Гасана Алиева, в направлении Тбилисского проспекта;

8. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова;

9. Улица Бакиханова, от пересечения с улицей Джалила Мамедгулузаде, в направлении круга Госкомстата;

10. Проспект Азадлыг, от пересечения с улицей Миргасымова до пересечения с улицей Бакиханова;

11. Проспект Гейдара Алиева, в направлении центра;

12. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

13. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

14. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

15. Улица Рашида Бейбутова, в направлении ЦБ;

16. Улицы 28 Мая и Диляры Алиевой, в направлении улицы Рашида Бейбутова;

17. Улица Ниязи, в направлении круга Азнефть;

18. Проспект Микаила Усейнова, напротив площади Флага, в направлении круга Азнефть.