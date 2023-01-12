На этих улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3. Круг у станции метро "20 Января";

4. Тбилисский проспект, в направлении центра;

5. Улица Афиаддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

6. Бадамдарское шоссе, в сторону центра;

7. Улица Кероглу Рагимова, от ул. Гюляра Гадирбекова в направлении ул. Ак. Гасана Алиева;

8. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;

9. Заторы наблюдаются от пересечения с улицами 28 мая, от ул. Пушкина до пересечения с ул. Рашида Бейбутова.

10. Вспомогательная дорога в направлении улицы Абдулвахаб Саламзаде, проспект Зии Буньядова;

11. Улица Бакиханова, в сторону парка "Деде Горгуд";

12. Трасса Сабунчи-Забрат, в сторону м/ст Кероглу;

13. пр. Гара Гараева, от м/ст Гара Гараева до м/ст Кероглу;

14. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

15. Улица Микаила Алиева, рядом с НПЗ в сторону м/ст Кероглу (до круга);

16. Наблюдается затор в направлении проспекта Нефтяников, круг "Азнефть".