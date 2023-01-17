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На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Происшествия
17 января 2023 г. 08:31
На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Круг у станции метро "20 Января";

5. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

6. Бадамдарское шоссе, в направлении центра;

7. Проспект Гейдара Алиева, основная и вспомогательная дороги в направлении центра;

8. Аэропортовское шоссе, в направлении метро "Короглу";

9. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

10. Проспект Бабека, в направлении центра;

11. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

12. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

13. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

14. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

15. Улица Зарифы Алиевой.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı yollarındakı vəziyyət açıqlanıb

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