На этих улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Круг у станции метро "20 Января";
3. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
4. Проспект Зии Буниятова, начиная с пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";
5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде, в направлении улицы Ахмеда Раджабли;
6. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
7. Проспект Бабека, в направлении центра.