На электроподстанции в Уджаре вспыхнул пожар, несколько сел остались без света

На электрической подстанции в селе Мюсюслю Уджарского района произошел сильный пожар, ряд сел остался без света.

На электрической подстанции в селе Мюсюслю Уджарского района произошел сильный пожар, ряд сел остался без света.

Об этом сообщает верхнеширванское бюро Report .

Согласно информации, около 07:40 на одном из трансформаторов станции внезапно начался пожар, огонь быстро распространился, в результате чего села Мюсюслю, Тязя Шильян, Бяргюшад, Гараджаллы, Пиркянд, Кючякянд Уджара, а также села Алпоут и Бяйдёвюль Гёйчайского района остались без электричества.

На место происшествия были привлечены живая сила и техника уджарского подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС. Возгорание было ликвидировано.

По факту начато расследование.



