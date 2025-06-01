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На электроподстанции в Уджаре вспыхнул пожар, несколько сел остались без света

На электроподстанции в Уджаре вспыхнул пожар, несколько сел остались без света На электрической подстанции в селе Мюсюслю Уджарского района произошел сильный пожар, ряд сел остался без света.
Происшествия
1 июня 2025 г. 09:31
На электроподстанции в Уджаре вспыхнул пожар, несколько сел остались без света

На электрической подстанции в селе Мюсюслю Уджарского района произошел сильный пожар, ряд сел остался без света.

Об этом сообщает верхнеширванское бюро Report.

Согласно информации, около 07:40 на одном из трансформаторов станции внезапно начался пожар, огонь быстро распространился, в результате чего села Мюсюслю, Тязя Шильян, Бяргюшад, Гараджаллы, Пиркянд, Кючякянд Уджара, а также села Алпоут и Бяйдёвюль Гёйчайского района остались без электричества.

На место происшествия были привлечены живая сила и техника уджарского подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС. Возгорание было ликвидировано.

По факту начато расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUcarın elektrik yarımstansiyasında yanğın olub, bir sıra kəndlər işıqsız qalıb

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