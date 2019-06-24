Семи студентам Лянкяранского государственного университета стало плохо.

Как сообщает южный центр Report, по предварительной версии, студенты получили солнечный удар.

Все они доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу. Это:

1. Керимли Улдуз Эльчин гызы 2000 г.р, Ярдымлы

2. Азизова Гумрал Джахангир гызы 1999 г.р, Имишли

3. Рзазаде Ляман Сафар гызы 2000 г.р, Билясувар

4. Джалилова Адиля Шамиль гызы 1998 г.р, Шабрань

5. Назарова Илаха Намик гызы 1997 г.р, Баку

6. Ибрагимова Айгюн Физули гызы 1999 г.р, Джалилабад

7. Агазаде Ульвия Мубариз гызы 1998 г.р, Барда

По последним данным, состояние остальных студентов также стабилизировалось.

Для одного из них вызвали скорую помощь, трое были доставлены в больницу при помощи педагогов.

Состояние трех студентов вуза ухудшилось дома. Они обратились с Лянкяранскую центральную районную больницу.

Все студенты вуза выписаны.