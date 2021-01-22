На экс-сотрудников Госфонда соцзащиты и их "помощников" завели уголовное дело

В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и полицейского контроля

В Азербайджане выявлены незаконные действия должностных лиц.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Органы прокуратуры продолжают меры по борьбе с незаконными действиями, направленными на нарушение прав граждан в сфере социального обеспечения.

Так, на основании поступивших материалов о незаконных действиях должностного лица Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В ходе расследования было установлено, что в Гусарском районном отделении ГФСЗ на пластиковые карты пенсионеров, чьи карточные счета не были закрыты после смерти и по другим причинам, граждан, у которых в предыдущие периоды истекали сроки выплат по пенсионным делам, назначенным по случаю потери кормильца, а также 47 граждан, не сумевших обналичить свои пенсии через банкоматы в связи с преклонным возрастом и болезнью, было необоснованно перечислено и изъято денежных средств в размере 480 тысяч манатов.

Ариф Тахиров и Азер Джабраилов, работавшие на момент совершения преступления заведующими Гусарским районным отделом ГФСЗ, Метанет Ахмедова, работавшая заведующей сектором бухгалтерского учета данного отдела, а также Насир Абдуллаев, работавший заведующим почтовым отделением села Гюндюзгала Гусарского района, были привлечены в качестве обвиняемых по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и полицейского контроля.

В настоящее время следствие по уголовному делу завершено и направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.

В ходе следствия была обеспечена компенсация причиненного ущерба в размере 268 тысяч манатов.