На дороге Шемкир-Гедабек произошла авария, пострадали 3 человека

Шемкир. 23 марта. REPORT.AZ/ На автомобильной дроге Шемкир-Гедабек столкнулись два автомобиля, есть раненые.

Как сообщает западное бюро Report, сегодня в 13 часов на дороге Шемкир-Гедабек столкнулись автомобили марки "ВАЗ - 2107" и "Opel".

В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажир, находившийся в автомобиле марки "Opel". Пострадавшие доставлены в больницу. Состояние водителя автомобиля "ВАЗ - 2107" нормальное, а остальных пассажиров - средней тяжести.

По предварительной версии, при развороте автомобиля "Opel" на его дорогу внезапно выехал "ВАЗ - 2107".

По факту ведется расследование.