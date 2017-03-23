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    На дороге Шемкир-Гедабек произошла авария, пострадали 3 человека

    По факту ведется расследование

    Шемкир. 23 марта. REPORT.AZ/ На автомобильной дроге Шемкир-Гедабек столкнулись два автомобиля, есть раненые. 

    Как сообщает западное бюро Report, сегодня в 13 часов на дороге Шемкир-Гедабек столкнулись автомобили марки "ВАЗ - 2107" и "Opel". 

    В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажир, находившийся в автомобиле марки "Opel". Пострадавшие доставлены в больницу. Состояние водителя автомобиля "ВАЗ - 2107" нормальное, а остальных пассажиров - средней тяжести. 

    По предварительной версии, при развороте автомобиля "Opel" на его дорогу внезапно выехал "ВАЗ - 2107". 

    По факту ведется расследование. 

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