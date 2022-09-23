На дороге Миндживан-Гаджигабул произошла авария, есть погибший и раненые

На 118-м километре дороги Миндживан-Гаджигабул на территории Физулинского района произошла авария, есть погибший и раненые.

На 118-м километре дороги Миндживан-Гаджигабул на территории Физулинского района произошла авария, есть погибший и раненые.

Как сообщает Report, минувшим днем в районе 17 часов на на дороге Миндживан-Гаджигабул водитель транспортного средства марки "Газель" Керимли Джалал Абиль оглу, 1992 г.р., выполняя обгон, выехал навстречу автомобилю марки Daewoo, за рулем которого находился Мамедов Эльшан Эмир оглу, 1978 г.р..



В результате столкновения Daewoo перевернулся. Пассажирка Имамалиева Рахила Хидаят гызы, 1955 г.р. скончалась на месте происшествия, водители обоих автомобилей получили различные телесные повреждения и были госпитализированы в Физулинскую районную центральную больницу.

По факту в Физулинском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.2 УК АР, ведется следствие.